В рамках акции по агитации посадки деревьев, проводимого министерством экологии и природных ресурсов, жителям было роздано в общей сложности около 6000 саженцев различных деревьев.

Как сообщили Report в ведомстве, в соответствии с рекомендациями и поручениями главы государства по закладке новых зеленых насаждений, была организована акция «Пусть каждая семья посадит по дереву», вызвавшая большой интерес у граждан, принявших в ней активное участие.

Во время акции, проведенной в Хырдалане, поселках Сарай, Рамана, Говсаны, специалисты объяснили жителям, как правильно сажать деревья и ухаживать за ними.

Акция продолжится 12 и 17 ноября в других регионах страны.

Minval.az