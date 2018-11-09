Сегодня президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе с командующим Транспортного командования США генералом Стефеном Льонсом.

Как сообщает Report, отметив прочные партнерские связи между Азербайджаном и США, глава государства сказал, что двусторонние отношения охватывают различные направления, в том числе политическую, экономическую, энергетическую и оборонную сферы, и выразил удовлетворение расширением нашего имеющего многолетнюю историю сотрудничества.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул роль визитов высокопоставленных официальных лиц США в Азербайджан в развитии наших отношений. Отметив вклад наших стран в международный мир и стабильность в Афганистане, глава государства сказал, что Азербайджан является одним из первых государств, участвующих в миротворческих операциях в этой стране.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что недавно было увеличено число военнослужащих Азербайджана, участвующих там, отметил, что вклад Азербайджана в миссию «Решительная поддержка» в Афганистане, транспортно-логистическая поддержка, оказываемая странам НАТО, высоко оцениваются государствами-членами НАТО. Напомнив в этом контексте последний визит в штаб-квартиру НАТО и выступление в Североатлантическом совете, являющемся высшим органом НАТО, глава государства отметил, что там придают большое значение уровню нашего сотрудничества. Коснувшись двусторонних отношений с Афганистаном, глава государства отметил, что они имеют большое значение и наша страна оказывает помощь и поддержку правительству Афганистана в различных сферах.

С этой точки зрения президент Ильхам Алиев сообщил о проведении в прошлом году в нашей стране мероприятия высокого уровня в рамках «Сердца Азии – Стамбульского процесса» с целью внесения вклада в обеспечение стабильности и безопасности в Афганистане.

Отметив, что в Азербайджане вкладываются крупные инвестиции в транспортную инфраструктуру, в том числе автомобильные и железные дороги, воздушные и морские порты, президент Ильхам Алиев сказал, что Азербайджан является страной, обладающей самой сильной транспортной инфраструктурой не только в регионе, но и на более обширном пространстве.

Президент Ильхам Алиев отметил, что визит командующего Транспортным командованием США генерала Стефена Льонса в нашу страну создает хорошую возможность для обсуждения перспектив сотрудничества.

Командующий Транспортным командованием США генерал Стефен Льонс, в первую очередь, передал главе нашего государства поздравления по случаю Дня флага. Он отметил, что стратегические связи между Азербайджаном и США имеют очень большое значение. Стефен Льонс сказал, что Азербайджан вносит большой вклад в Миссию «Решительная поддержка» в Афганистане, и это высоко оценивается.

Он подчеркнул, что как военный, служивший в Афганистане, стал свидетелем проводимой Азербайджаном на высоком уровне работы в этой стране.

Minval.az