«В настоящее время специалисты готовят специальный проект по оползневой зоне на Баилово, составлено заключение. Просто требуется время».

Как сообщает Report, об этом сказал журналистам исполняющий обязанности главы Исполнительной власти Баку Эльдар Азизов.

По его словам, происходящее – результат природного процесса.

«Человеческий фактор может только ускорить этот процесс. Обычно, когда происходят оползни, стараются найти виновных. Может быть, что кто-то может ускорить этот процесс своей деятельностью. Но такие события происходили и в более ранние века. Сегодня трудно полностью предотвратить случившееся. В любом случае, и местные, и зарубежные специалисты работают над специальным проектом и общественности будет дополнительно сообщено об этом», — отметил Э.Азизов.

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