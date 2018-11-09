Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на субботу.

Согласно сообщению Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Однако ночью в некоторых местах возможен кратковременный дождь. Утром вероятен слабый туман. Будет преобладать северный ветер.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 7-9, днем 16-18 градусов тепла, в Баку ночью ожидается 7-9, днем 16-18 градусов тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы — 766 мм ртутного столба, относительная влажность составит ночью 70-80%, днем — 50-55%.

В районах Азербайджана 10 ноября преимущественно без осадков. Утром местами будет туман. Будет преобладать восточный ветер.

Ночью температура воздуха составит 6-9, днем 15-19, в горах ночью от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем 5-9 градусов тепла.

Minval.az