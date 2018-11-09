После знаменитого «Робота Софии», самый быстрый вратарь в мире «Робокипер» прибывает в Азербайджан при поддержке министерства транспорта, связи и высоких технологий.

«Робокипер» будет представлен на 24-ой Азербайджанской международной выставке и конференции «Телекоммуникации, Инновации и Высокие Технологии» Bakutel-2018, которая состоится 4-7 декабря при главном спонсорстве ООО Azercell Telekom.

«Робокипер» считается самым компетентным и быстрым вратарем в мире. Это изобретение немецких ученых основано на ультрасовременной и уникальной технологии, именно поэтому в ворота «Робокипера» почти невозможно забить гол. Неважно, насколько быстро вы забиваете мяч, «смарт-вратарь» возвращает мяч и не позволяет ему пройти через ворота. Сложная технология позволяет вратарю мгновенно реагировать на удар. Члены самых популярных футбольных команд мира проиграли в дуэли со «смарт-вратарем». Даже такие звезды футбола, как Месси, Неймар и Роналдиньо, не смогли забить гол в ворота «Робокипера», сообщает Report.

А теперь в ворота «Робокипера» попытаются забить гол и известные футболисты азербайджанских клубов. Гурбан Гурбанов, главный тренер сборной Азербайджана по футболу и клуба «Карабах», а также другие футболисты, приглашенные на открытие выставки и конференции Bakutel-2018, будут соревноваться против «Робокипера».

Наряду с азербайджанскими футболистами, гости и участники выставки Bakutel-2018 тоже смогут проверить свою способность, забив гол в ворота компетентного вратаря. Те, кто смогут победить «Робокипера» во время выставки, получат карточку в размере 10 манатов и другие подарки от главного спонсора выставки — компании Azercell.

В этом захватывающем развлечении могут участвовать все, включая женщин и детей. Чтобы соревноваться против «Робокипера», необходимо приблизиться к мячу и забить пенальти, как в настоящем футбольном матче и неважно, кто забивает мяч — профессиональный игрок или любитель. К «Робокиперу», у которого в общей сложности 10 экземпляров в мире, везде проявляют интерес, и люди выстраиваются в очереди, чтобы победить этого «смарт-вратаря».

Напомним, что 29 мая на Олимпийском стадионе пройдет финальный матч Лиги Европы УЕФА. Именно в преддверии этого события, демонстрация технологии «Робокипер» в Баку будет способствовать повышению интереса к спорту, особенно к футболу.

Minval.az