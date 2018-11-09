9 ноября в Азербайджане отмечается День Государственного флага.

Указ «Об учреждении Дня Государственного флага» был подписан президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым 17 ноября 2009 года. Азербайджанский триколор был учрежден 9 ноября 1918 года в качестве Государственного флага на заседании правительства Азербайджанской Демократической Республики (АДР), просуществовавшей до мая 1920 года. После обретения Азербайджаном в 1991 году независимости 5 февраля Верховный Совет Азербайджана объявил триколор с восьмиконечной звездой и полумесяцем Государственным флагом Азербайджанской Республики.

Государственный флаг является символом суверенитета Азербайджанского государства. Он представляет собой прямоугольное полотнище, состоящее из трех одинаковых по ширине горизонтально расположенных цветных полос: верхней — голубого цвета, средней — красного и нижней — зеленого цвета, с изображением на обеих сторонах флага в середине красной полосы полумесяца и восьмиконечной звезды белого цвета.

9 ноября в республике указом президента Ильхама Алиева объявлен выходным.

Minval.az