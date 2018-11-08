Правительство Азербайджана прогнозирует рост в 2019-2022 гг производства безалкогольных напитков в республике.

Согласно прогнозам правительства, по итогам 2018 года объем производства таких напитков составит 18 млн 733 тыс. декалитров.

В 2019 году объемы производства безалкогольных напитков достигнут 20 млн 606,3 тыс. декалитров (рост на 10% по сравнению с 2018 годом), в 2020 г — 22 млн 666,9 тыс. декалитров, в 2021 г — 25 млн 33,6 тыс. декалитров, в 2022 г — до 27 млн 527 тыс. декалитров.

Таким образом, в 2022 году объем производства безалкогольных напитков увеличится по сравнению с показателем 2018 года на 47%.

Minval.az