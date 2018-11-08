С целью предотвращения случаев отравления угарным газом производственное объединение (ПО) «Азеригаз» приступило к просветительским работам среди абонентов. Об этом в четверг сообщил глава пресс-службы Объединения Ибрагим Кербелаев.

По словам главы пресс-службы, при заключении новых договоров газифицируемых населенных пунктов сотрудники структуры раздают буклеты абонентам. «В то же время «Азеригаз» проводит совместные мероприятия с другими структурами, в местах массового скопления людей, на площадях вывешивается просветительская информация», — отметил Кербелаев.

Глава пресс-службы добавил, что при установке газовых колонок размеры ванных комнат должны отвечать стандартам. «Объем ванной комнаты не должна быть меньше 7,5 кубометров, а высота – не ниже 2,20 метров. Дверь должна открываться наружу, и в нижней ее части, должно быть, специальные отверстия. Но самое главное – дымоход в ванной комнате должен очищаться дважды в год», — подчеркнул Кербелаев.

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