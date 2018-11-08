В результате осадков обвалилась часть склона на оползневом участке в столичном поселке Бадамдар. Об этом говорится в сообщении министерства экологии и природных ресурсов АР.

В настоящее время по всей оползневой зоне установлены маячки. Штаб под руководством заместителя министра экологии и природных ресурсов Новруза Гулиева ведет постоянные наблюдения.

Процесс оползня продолжает сохранять свою активность. После дождя, прошедшего в Баку со среды на четверг, на высоте со склона осыпались породы земли, вследствие чего часть скалы оказалась в подвешенном состоянии.

Minval.az