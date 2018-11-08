В Шанхае на этой неделе открылся второй в Китае Дом азербайджанского вина, говорится в сообщении министерства экономики, распространенном в четверг.

В Доме азербайджанского вина, расположенном в первой и крупнейшей торговой зоне Китая – Вайгаочао, являющейся Международным торгово-операционным центром (ITOC) Шанхая, будут проходить выставки, оптовая и розничная продажа, а также дегустация продукции.

В Доме азербайджанского вина представлено более 120 видов виноградных и плодовых вин, других спиртных напитков, фруктовых дистиллятов, производимых азербайджанскими компаниями.

Выступая на мероприятии, приуроченном к открытию Дома азербайджанского вина, министр экономики Шахин Мустафаев отметил, что успешное развитие азербайджано-китайских связей, основанных на взаимном уважении и дружбе, вызывает удовлетворение.

Он подчеркнул важное значение политической воли, взаимных визитов на высоком уровне и соглашений, достигнутых главами двух государств, в укреплении отношений между странами.

Было отмечено, что Азербайджан придает большое значение расширению экономических связей с Китаем, реализации совместных взаимовыгодных проектов.

Сотрудничество в торговой сфере является одним из важных направлений экономического сотрудничества Азербайджана и Китая, сказал Мустафаев, отметив, что в 2017 году торговый оборот между двумя странами увеличился на 20 процентов и Китай занимает четвертое место во внешнеторговом обороте Азербайджана.

Страны проводят комплексные меры по дальнейшему расширению торгового сотрудничества, в Китае действует Торгпредставительство Азербайджана, в целях пропаганды в Китае азербайджанской продукции и бренда «Made in Azerbaijan» организована торговая миссия в Гонгконг, Гуанчжоу, Шанхай и Урумчи, в Луджоу открылся Торговый дом, а в Урумчи – Дом азербайджанского вина, продукция, производимая в Азербайджане, представляется на различных международных выставках в Китае.

Министр сообщил, что экспорт в Китай азербайджанских вин, отличающихся особым вкусом и высоким качеством, будет увеличен.

Он отметил, что азербайджанские вина были удостоены высшей награды на конкурсе «International Wine Challenge» в июне этого года в Шанхае. Было сообщено, что первый Дом азербайджанского вина за рубежом был открыт в сентябре этого года именно в Китае – в Урумчи. Торговые дома Азербайджана и Дома азербайджанского вина планируется создать и в других регионах Китая.

Заместитель генерального директора шанхайской компании «Вайгаочао Group Co. Ltd.» Джан Хао в своем выступлении сказал, что азербайджано-китайские отношения в настоящее время успешно развиваются в различных сферах. Открывшийся в Шанхае Дом азербайджанского вина не только внесет вклад в развитие торгово-экономических связей, но и сыграет значимую роль с точки зрения пропаганды азербайджанской продукции среди китайских покупателей.

Затем участники мероприятия ознакомились с Домом азербайджанского вина. Представители компаний, представленных в Доме вина, проинформировали о винах и других спиртных напитках.

Minval.az