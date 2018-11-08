Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о предоставлении Шаигу Эйюбову персональной пенсии президента Азербайджанской Республики.

Согласно распоряжению, за заслуги в строительстве Бакинского метрополитена Шаигу Вейис оглу Эйюбову предоставлена персональная пенсия президента Азербайджанской Республики.

Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.

Другим распоряжением, за плодотворную деятельность в строительстве и эксплуатации Бакинского метрополитена, президент страны наградил следующих лиц медалью «Терегги»:

Абдусамедова Гурбана Али оглу

Амрахова Расима Зейгем оглу

Мехтиева Рафаила Мехти оглу

Мирзалиева Абульфаза Багман оглу

Тахирова Халеддина Шариф оглу.

Кроме того, за заслуги в строительстве Бакинского метрополитена глава государства присвоил Мазахиру Абилшах оглу Набиеву почетное звание «Заслуженный инженер».

Minval.az