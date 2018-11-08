Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о предоставлении Шаигу Эйюбову персональной пенсии президента Азербайджанской Республики.
Согласно распоряжению, за заслуги в строительстве Бакинского метрополитена Шаигу Вейис оглу Эйюбову предоставлена персональная пенсия президента Азербайджанской Республики.
Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.
Другим распоряжением, за плодотворную деятельность в строительстве и эксплуатации Бакинского метрополитена, президент страны наградил следующих лиц медалью «Терегги»:
Абдусамедова Гурбана Али оглу
Амрахова Расима Зейгем оглу
Мехтиева Рафаила Мехти оглу
Мирзалиева Абульфаза Багман оглу
Тахирова Халеддина Шариф оглу.
Кроме того, за заслуги в строительстве Бакинского метрополитена глава государства присвоил Мазахиру Абилшах оглу Набиеву почетное звание «Заслуженный инженер».