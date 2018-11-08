В Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) обсуждалась идея пригласить президента Азербайджана Ильхама Алиева на саммит в Астане в качестве гостя. Об этом, как передает «Минвал», сообщили газете «Коммерсант» два источника, участвовавших в подготовке заседания Совета коллективной безопасности.

По словам собеседников издания, эту идею высказал президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и поддержали некоторые другие лидеры, среди которых называют белорусского президента Александра Лукашенко. Ильхам Алиев, отмечают источники, был готов посетить Астану, но «против этой идеи выступила армянская сторона».

«Главы стран, не входящих в альянс, могут принимать участие в мероприятиях ОДКБ, если с этим согласны все члены организации»,— пояснил высокопоставленный собеседник газеты в делегации одной из стран—членов организации. В этом случае, по его словам, консенсуса не было.

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