Супругу бывшего руководителя Международного банка Азербайджана Джахангира Гаджиева Замиру Гаджиеву выпустили в Британии под залог, она внесла 500 тысяч фунтов стерлингов. Об этом информирует ВВС.

Она будет должна жить в своем доме в Лондоне, ей запрещено будет покидать город, и ежедневно она будет должна отмечаться в полиции.

55-летняя З. Гаджиева была задержана на прошлой неделе местными правоохранительными органами по просьбе Азербайджана. Ей предъявлены два обвинения в присвоении средств, и она была помещена в следственный изолятор.

Супруга экс-главы МБА настаивает на том, что все средства получила законным путем, и обратилась в суд с просьбой остановить расследование Национального агентства по борьбе с преступностью Великобритании (NCA).

Апелляция Гаджиевой будет рассмотрена в пятницу, 9 ноября в Верховном суде Великобритании.

Minval.az