У кого в Азербайджане вечно не хватает?

Тема сегодняшней заметки – заявление депутата Гудрата Гасангулиева, озвученное 7 ноября в ходе обсуждения бюджета в Милли Меджлисе.

Так, по его словам, согласно подписанному в 2017 году распоряжению президента Ильхама Алиева, с 1 мая повысилась заработная плата депутатов.

«Это положительный шаг. Некоторые госструктуры 25% средств, полученных от применяемых штрафов, направляют на улучшение социальной защиты своих сотрудников. Я согласен с тем, что следует отменить отчисление 25% с суммы собранных штрафов, эти средства нужно перечислять в бюджет. Но если эта система действует, в таком случае 3% от этой суммы необходимо перечислять в качестве добавки к заработной плате депутатов. Милли Меджлис является независимой структурой государства», — заявил парламентарий.

Отметим, что зарплата председателя парламента на сегодняшний день составляет 2475 манатов (ранее — 2250 манатов), первого заместителя председателя — 2227 манатов (ранее — 2015 манатов), заместителя председателя — 2103 маната (ранее 1912,5 маната), председателей парламентских комитетов — 1980 манатов (ранее 1800 манатов), зампредов парламентских комитетов — 1 856, рядовых депутатов 1732 маната (ранее 1575 манатов).

От автора заметки карнавальной завитушкой ускользнул основной смысл, который г-н Гасангулиев вкладывал в концепцию своей витиеватой чиновничьей мысли, основной концепцией которой, скорее всего, являлась ключевая фраза «поднятие зарплаты депутатам». Вот от чего мы все испытываем дрожь восторга! Не правда ли, очень правильное решение? Ведь кому же еще нужно постоянно прибавлять зарплату, как не народным нашим избранникам, особенно если учесть тот факт, что в стране постоянно повышаются цены на продукты? Да и скромность данного предложения делает г-ну Гасангулиеву честь: мог бы и 15% потребовать отчислять. Хоть 3% — не великие деньги, как вы, читатели, понимаете, но тем не менее, паршивой овце хоть шерсти клок… Кроме того, недоевший депутат – это уже не депутат, а невесть что, чего в природе быть не должно. Ведь «народные избранники» не должны голодать – это удел учителей, врачей. Злее должны быть низшие прослойки, чтобы к мечте идти. Кроме того, депутаты же не пойдут подрабатывать на стройки? Конечно, не пойдут. Зато с радостью посоветуют поменьше есть, или подрабатывать на стройках, чтобы ноги не протянуть. Правда, советчик — депутат Гусейнбала Миралямов — уже и сам «ноги протянул» (от переизбытка, как говорят, виагры в 72 года), но не факт, что другие, «народные избранники», выпестованные в хамском духе депутатского корпуса, не посоветуют людям того же самого.

С другой стороны, на примере «народных избранников» давно уже следует рассматривать феномен жадности. Наверняка, каждый, читающий сейчас эти строки, задается одним вопросом: «Когда-нибудь они лопнут?». Но поспешу огорчить ответом: карман и чрево безразмерны. И этот постулат можно легко рассмотреть на примере Ахада Абыева, который, согласно данным, полученным в ходе журналистского расследования, проведенного еще 10 лет назад, может помериться состоянием со многими олигархами страны и считался тогда одним из самых состоятельных парламентариев (ныне он является главой Исполнительной власти Дашкесанского района). На момент проведения расследования в Массалинском районе семье А. Абыева принадлежала большая сеть торговых точек, ресторанный бизнес. Несмотря на то, что закон запрещает лицам, находящимся на государственных постах, заниматься бизнесом, в Баку Абыев обширно торговал спиртными напитками. Далее с помощью своих многочисленных влиятельных родственников он прибрал к рукам и строительный бизнес, в основном, за пределами Баку — в Лянкярани, Массалы, Джалилабаде, где «народный избранник» Абыев осуществлял строительство коттеджей, гостиниц, современных, хотя и немногочисленных, жилых зданий. Кроме того, им был приобретен парк дорогих автомобилей (источник Еженедельник «Новое русское слово» (Европа-СНГ). И это – только один, а их более – ста. Пусть не все такие «крутые», как Абыев, но тем не менее, депутатская неприкосновенность позволяет «народным избранникам» не только заниматься бизнесом (что на самом деле запрещено делать госчиновникам, но на этот факт почему-то закрывают у нас глаза), но и «крышевать» многие бизнес-объекты, что, естественно, приносит отличный доход – прекрасное дополнение к скромной депутатской зарплате. Мы уже скромно умолчим о прочих материальных и социальных преференциях, которые имеют депутаты в быту.

В соседних странах давно уже составлен рейтинг самых богатых и самых жадных «народных избранников». Так, в России таковым является депутат Госдумы Андрей Палкин, в Украине — Александр Урбанский (блок Петра Порошенко), В Белоруссии – Павел Бочарников, в Грузии — Давид Бежуашвили, в Армении – Гагик Цуракян.

И только у нас в Азербайджане отсутствует какая-либо официальная информация о финансовом состоянии тех или иных депутатов. И попробуй, копни – тут же по судам затаскают, обвиняя в «клевете», в оскорблении «чести и достоинства» (хотя, согласитесь, что последние два термина никакого отношения к депутатскому корпусу не имеют вообще), высоких «покровителей» привлекая к защите вышеуказанных понятий. И только в тот момент, когда высокие покровители по каким-то причинам меняют милость на гнев, в СМИ начинает активно сливаться информация о неправедной жизни тех или иных неудачников, фавора высокого лишившихся. И только тогда наши журналисты могут официально использовать в своих статьях все грехи – большие и малые. Но вот только толку от этого мало, ибо свято место не бывает пусто: уйдет один хапуга, сядет другой (которого также никто из избирателей в глаза ни разу в жизни не видел). И так – до следующей спирали. А потому 3% или 33% прибавки к «нищенской» зарплате депутатов (особенно в сравнении с доходами, которые они имеют вне депутатского корпуса) – никакого значения не имеет.

P.S. C 1 января 2018 года минимальная месячная зарплата в стране составляет 130 манатов. И ни в чем себе не отказывайте!

Яна Мадатова

Minval.az