Появилась новая информация по поводу сбитой сегодня утром около ст.м. Нефтчиляр 50-летней женщины.

Как сообщили Qafqazinfo в пресс-службе ИВ Баку, скончавшаяся в результате наезда женщина — Бясти Эйвазова — на момент своей смерти не работала дворником. До 2015 года Б. Эйвазова дейстительно работала в ЖЭУ Низаминского района. Некоторое время назад она уволилась, и с тех пор нигде не работала. Сегодня утром Б. Эйвазову сбил пассажирский автобус, когда женщина переходила дорогу.

Примечательно, что на момент гибели Б. Эйвазова была одета в форменную жилетку дворника.

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