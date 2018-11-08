В бакинский суд подано обращение в связи с Парваной Нуриевой 1995 г.р., обвиняемой в зверском убийстве своей сестры, совершеном в Баку.

Как сообщает Report, родственники П.Нуриевой обратились в Сабунчинский районный суд столицы с представлением о том, чтобы лечение П.Нуриевой в Республиканской психиатрической больнице №1 изменить на обязательное амбулаторное наблюдение и психиатрическое лечение.

Суд удовлетворил данное представление, П. Нуриева была освобождена.

Прокуратура подала апелляцию на решение суда. В Бакинском апелляционном суде состоялось предварительное слушание. Очередной процесс назначен на 21 ноября.

Отметим, что инцидент произошел в октябре 2014 года. Проживавшую в доме №18 по улице Худу Мамедова в Хатаинском районе Баку Гюнель Нуриеву 1993 г.р. убила младшая сестра Парвана Нуриева. П.Нуриева нанесла своей сестре 22 ножевых ранения, после чего перерезала ей горло.

П. Нуриевой предъявили обвинение по статье 120.1 (умышленное убийство) УК.

12 ноября 2015 год в Бакинском суде по тяжким преступлениям на процессе под председательством судьи Эльдара Исмаилова был зачитан приговор. Суд принял решение, согласно которому П. Нуриеву отправили на принудительное лечение. Она была направлена в Республиканскую психиатрическую больницу №1 министерства здравоохранения.

Отметим, что отец сестер Нуриевых – бизнесмен Этибар Нуриев.

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