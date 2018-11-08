Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 23 раза.

Как сообщается на сайте Минобороны, с позиций, расположенных в селе Паравакар Иджеванского района, в селе Чинари Бердского района Армении подверглись обстрелу позиции Азербайджанской Армии в селе Кохнегышлаг Агстафинского района, в селах Агбулаг, Мунджуглу Товузского района.

Позиции Азербайджанской Армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Чилябюрт Тертерского района, Гарагашлы, Сарыджалы, Новрузлу Агдамского района, Гараханбейли, Кюрдляр Физулинского района, Нюзгяр Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского и Ходжавендского районов.

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