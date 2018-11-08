Между Ватиканом и Азербайджаном сложились тесные дружественные отношения, которые особенно активно развиваются в гуманитарной сфере.

Об этом сказал Trend глава католической общины в Азербайджане Владимир Фекете.

Он напомнил, что правительство Азербайджана в рамках гуманитарного сотрудничества оказало помощь Ватикану в реконструкции древнейших катакомб, что показывает высокий уровень дружественных связей между двумя государствами.

Отметим, что открытие катакомб Святых Марчеллино и Пьетро, реставрация которых началась в 2012 году, состоялось в Ватикане в феврале 2016 года, а катакомб святого Себастьяна [реставрационные работы были начаты в 2016 году] — в сентябре 2018 года.

«Гуманитарное взаимодействие предполагает большой спектр двустороннего сотрудничества между Ватиканом и Азербайджаном. В архивах Ватикана обнаружены очень древние документы, письма и материалы, касающиеся Азербайджана, и сейчас на уровне правительств двух стран обсуждается возможность проведения выставки в Баку, на которой эти интересные документы могут быть представлены широкой азербайджанской общественности. На данный момент этот вопрос находится в зоне внимания правительств Ватикана и Азербайджана» — отметил Фекете.

Глава католической общины напомнил о том, что Ватикан находился в числе первых государств, которые признали независимый статус Азербайджанской Республики, с которой были установлены дипломатические отношения.

«С самого начала между Святым Престолом — Ватиканом и Азербайджаном на высоком уровне сложились доверительные отношения, которые продолжаются по сегодняшний день. Полагаю, что договор «О юридическом статусе Католической церкви в Азербайджане», подписанный в 2011 году, еще больше укрепил эти двусторонние связи», — сказал Владимир Фекете.

Minval.az