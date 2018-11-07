Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров отреагировал на критику в свой адрес.

Пользователи социальных сетей высмеяли и раскритиковали главу внешнеполитического ведомства после его выступления на пресс-конференции в Стамбуле по итогам встречи глав МИД Азербайджана, Турции и Грузии за незнание азербайджанского языка.

«Знаете, у тех, кто хочет понять меня, прекрасно это получается. Ну а что касается тех, кто не хочет понять, так это их вина», — ответил коротко Мамедъяров в интервью агентству «Тренд».

Minval.az