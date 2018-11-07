За халатное отношение к служебным обязанностям, грубое нарушение трудовых обязанностей был уволен с работы майор таможенной службы Азербайджана, говорится в среду в сообщении Государственного таможенного комитета.

Старший охранник таможенной охраны «Север» (Şimal) Главной службы таможенной охраны, майор таможенной службы Аяз Джафаралиев в ходе службы на шестом складе таможенного поста «Шелковый путь» (İpək yolu) злоупотребил своей служебной позиций и для проведения осмотра грузового автомобиля, въезжавшего на территорию компании ООО S3 Safety, незаконно потребовал у представителя данной компании Рашада Рагимова 100 манатов, и Рагимов дал ему эту сумму.

За халатное отношение к служебным обязанностям, грубое нарушение трудовых обязанностей соответствующим приказом председателя Государственного таможенного комитета Аяз Джафаралиев был отстранен от службы в таможенных органах.

Материалы, собранные по Джафаралиеву и Рагимову, были направлены в Генеральную прокуратуру для правовой оценки.

Minval.az