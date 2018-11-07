Во время выставки «Всемирный рынок путешествий» в Лондоне была пресечена армянская провокация, говорится в среду в сообщении Госагентства по туризму Азербайджана.

Попытки армян организовать на своем стенде отдел, посвященный оккупированному Нагорному Карабаху, и представить этот стенд участникам выставки не увенчались успехом.

В результате официального протеста исполнительного директора Бюро по туризму Азербайджана Флориана Зенгстшмидта были убраны стенд и печатные материалы, представляющие туристические регионы Карабаха.

Благодаря усилиям главы отдела по международным связям Государственного агентства по туризму Джамили Талыбзаде к данному процессу было привлечено посольство Азербайджана в Великобритании.

Отметим, что азербайджанская сторона до начала выставки сообщила организаторам об этом. В дальнейшем будут пресекаться все провокации, направленные на то, чтобы представить Нагорный Карабах как отдельный субъект.

Minval.az