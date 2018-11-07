Для определения принадлежности найденных останков азербайджанскому поэту Микаилу Мушфигу необходимо взять генетические пробы у родственников поэта по мужской линии со стороны отца.

Об этом в среду сказал директор Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии министерства здравоохранения Азербайджана Адалят Гасанов.

«Следственные органы уже установили личности этих людей и представили нам их список», — добавил Гасанов.

По его словам, будут осуществлены судебно-криминалистическая, судебно-медицинская, молекулярно-генетическая и другие экспертизы.

«Экспертизы уже проводятся. Останки относятся к нескольким людям, но пока неизвестно, к кому. Результаты экспертизы останков будут сопоставляться с результатами проб, взятых у родственников Мушфига. Затем будет установлена принадлежность найденных останков Микаилу Мушфигу», — цитирует его Trend.

Гасанов также сказал, что уже установлены лица, необходимые для проведения данного сопоставления.

«Следственные органы уже представили нам этих лиц. Это ближайшие родственники Микаила Мушфига по мужской линии со стороны отца. Они все проживают в Азербайджане. Мы взяли у них образцы крови и слюны», — добавил Гасанов.

Minval.az