Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева и дочь Лейла Алиева в среду приняли участие в открытии в Баку нового гипермаркета сети супермаркетов “Bravo”, расположенного вблизи станции метро «Короглу».
Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева и дочь Лейла Алиева в среду приняли участие в открытии в Баку нового гипермаркета сети супермаркетов “Bravo”, расположенного вблизи станции метро «Короглу».
Дата: 2018/11/07 14:58
Раздел: Азербайджан
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