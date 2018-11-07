Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева и дочь Лейла Алиева в среду приняли участие в открытии в Баку нового гипермаркета сети супермаркетов “Bravo”, расположенного вблизи станции метро «Короглу».

Minval.az