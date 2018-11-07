Азербайджанские таможенники пресекли транзит большой партии наркотиков через территорию Нахчывана.

Согласно сообщению Государственного таможенного комитета Азербайджана (ГТК), Факт контрабанды наркотиков был выявлен на таможенно-пропускном пункте Джульфа при таможенном осмотре грузового автомобиля марки «Renaul» посредством рентгеновского аппарата. Автомобиль с государственными регистрационными номерами 79 EE 567 принадлежал гражданину Турции Бакеру Короглу (1967 г.р.).

«В ходе осмотра в скрытых местах автомобиля были обнаружены 104 упаковки героина общим весом 105,4 кг. Автомобиль транзитом через территорию Нахчывана должен был направляться в Турцию. Водитель в своих показаниях указал, что наркотики предназначались для доставки в Стамбул», — заявили в ГТК.

Minval.az