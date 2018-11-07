Президент Азербайджана Ильхам Алиев держит под постоянным контролем ход работ по изучению информации, распространившейся относительно нахождения останков поэта Микаила Мушфига. Об этом сказал академик, вице-президент Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) Иса Габиббейли, который является членом рабочей группы, созданной по поручению главы государства в связи с изучением вышеуказанной информации.

Он отметил, что глава государства поручил конкретные задачи Рабочей группе, которая проводит интенсивную работу по их выполнению.

По его словам, сейчас в Академии наук проводится работа по изучению архивных документов, связанных с Микаилом Мушфигом, сбору информации. «Личное дело Микаила Мушфига у нас, с ним знакомы наши исследователи. Мы внимательно изучаем находящиеся в нем документы, и комиссия будет проинформирована о результатах этой работы», — сказал Габиббейли.

Академик добавил, что исследования проводятся только в азербайджанских архивах. «Документов не так много. Мы изучили несколько папок. Так, в деле Мушфига есть информация о том, что он был расстрелян в ночь с 5 на 6 января 1938 года. В его деле есть справка, подтверждающая этот факт. Но где он был расстрелян и где похоронен? Информации об этом в личном деле нет. Поэтому сейчас мы ищем другие документы для исследования», — сказал Габиббейли в интервью Trend.

По его словам, существуют две версии касательно расстрела Мушфига и произошедших после этого событий. «Одна из версий заключается в том, что поэт был расстрелян на острове Наргин, после чего его тело вместе с другими расстрелянными бросили в Каспийское море. Согласно второй версии, они захоронены в братской могиле. Однако обе версии базируются на устной информации. Официального документа, подтверждающего эти версии, нет. Поэтому теперь важно определить код ДНК, и в этом направлении работают полномочные официальные органы», — сказал Габиббейли.

Minval.az