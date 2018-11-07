Может быть рассмотрен вопрос льготного проезда студентов и пенсионеров в общественном транспорте Баку. Об этом в среду сказал председатель правления Бакинского транспортного агентства (БТА) Вюсал Керимли.

«Сейчас почти в 150 автобусах используется «BakıKart». Идет подготовка к переходу на карточную систему во всех автобусах. Точную дату назвать сложно, но после завершения этих работ с соответствующими структурами может быть согласовано и реализовано применение студенческих и пенсионных карт для проезда в автобусах», — сказал Керимли.

Также он коснулся вопроса обновления автобусных парков. «Во всем мире есть такая практика, что город в основном должен быть ориентирован на пешеходов. А чтобы уменьшить число личных транспортных средств должен на высоком уровне функционировать общественный транспорт. Для этого важна доступность парковочных мест и общественного транспорта. Именно в этом направлении сейчас идут работы, и Агентство нацелено на создание стандартов для Баку», — цитирует Керимли агентство Trend.

По его словам, в ближайшее время будут обнародованы условия для функционирования автобусов. «Основные условия — это внутреннее и внешнее оформление транспортного средства, его технические показатели, и, самое главное, вопрос безопасности», — сказал Керимли.

Он добавил, что до сегодняшнего дня на улицах столицы было установлено более трех тысяч пандусов и тумб для безопасности пешеходов. «Эти работы будут продолжены. Автобусы должны быть с пандусами, в противном случае эти автобусы работать не будут, независимо от того, какому перевозчику они принадлежат», — сказал председатель правления БТА.

Касаясь вопроса дорожных заторов, он отметил, что Агентство представило более 40 проектов, связанных с уменьшением числа пробок. «К примеру, очень важный проект связан с Тбилисским проспектом. Были проанализированы все здешние перекрестки и развороты, вплоть до улицы Измир. Сейчас соответствующие структуры рассматривают вопрос переноса коммуникационных линий с этой территории. БТА – это структура, которая изучает проблему, и предлагает путь решения. Техническими вопросами занимаются другие структуры», — сказал Керимли, добавив, что аналогичные проекты реализуются и в других местах столицы.

Minval.az