«Вопрос в связи с посольством Азербайджана в Украине расследуется по поручению министра иностранных дел Эльмара Мамедъярова». Об этом заявила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Лейла Абдуллаева, комментируя «ссору» между азербайджанскими дипломатами в Украине.

«Общественность будет проинформирована об итогах проведенного расследования. Пока что обращение по этому вопросу в соответствующие органы Азербайджана не обсуждается. В настоящее время МИД Азербайджана продолжает расследование», — добавила она.

В настоящее время Главное следственное управление Национальной полиции Украины расследует хищение 1,9 млн долларов во время реконструкции посольства Азербайджана в Украине.

Установлено, что с декабря 2007 года по декабрь 2009 года таинственный «предприниматель» получил от посольства указанную сумму для проведения работ по реконструкции, которые фактически не были выполнены, а выделенные деньги были присвоены. В августе в рамках расследования у подозреваемого был проведен обыск, а 16 октября суд наложил арест на изъятые во время обыска вещи и документы.

Как уже сообщал «Минвал», в конце октября бывший посол Азербайджана в Украине (2001–2010) Талят Алиев созвал пресс-конференцию в Киеве, в ходе которой заявил, что в прокуратуру Украины по поводу возможных хищений при реконструкции посольства обращался нынешний посол Азербайджана Азер Худиев.

Алиев отрицает свою причастность к хищению 1,85 млн долларов и усматривает заказной характер в попытках обвинить его в хищении.

«В отношении меня обвинение никаких оснований не имеет. Я считаю, что это крайне надуманная причина для того, чтобы отомстить мне. В годы моей каденции нынешний посол был моим дипломатом, вел себя не всегда адекватно, и мне пришлось представление о нем направить в МИД Азербайджана», — заявил тогда бывший посол, добавив, что «нынешний посол таким образом сводит давние счеты».

По мнению Алиева, причинами появления трещин в стенах здания посольства являются характерные для данной местности оползни и строительство рядом высотного здания, с которым «он боролся во время своей каденции из соображений безопасности».

«По дипломатическим канонам есть определенное расстояние, которое защищает посольство от внешнего мира. Для любого террориста, который купит квартиру или поднимется на крышу, — посольство как на ладони», — объяснил он.

Алиев подчеркнул, что высотное здание рядом с посольством было построено именно при нынешнем после Худиеве.

В свою очередь в азербайджанской дипмиссии в Киеве отрицают все эти обвинения. «Минвалу» в посольство заявили, что дипмиссия действительно обращалась в правоохранительные органы Украины по факту неправомерных действий со стороны строительной компании «СПД Гашимова», которая проводила капитальные ремонтные работы административного здания посольства в Украине, имеющие сомнительный характер.

«Гражданка Украины Гашимова Сабина Гариб кизы, которая, являясь физическим лицом-предпринимателем, в период времени с 26 декабря 2007 года по 30 декабря 2009 года получила в качестве аванса деньги в сумме 1 851 988,00 (один миллион восемьсот пятьдесят одна тысяча девятьсот восемьдесят восемь) долларов США на приобретение строительных материалов для проведения капитального ремонта административного здания Посольства Азербайджанской Республики в Украине. Однако, на указанную сумму ремонтные работы проведены не были. Документы, подтверждающие стоимость строительных материалов, Гашимова не предоставила и объект после ремонта Посольству не сдала. Никаких заявлений относительно незаконных действий, обыска или ареста Таляла Алиева Посольство в правоохранительные органы не направляло. Господин Алиев не учел, что, по законодательству Украины (статья 234 УПК Украины), обыск проводится на основании определения следственного судьи при наличии достаточных оснований.

Никакой иной личной заинтересованности господин Посол не преследует, кроме защиты интересов государства, которое перечислило деньги на ремонт административного здания Посольства Азербайджанской Республики в Украине», — отметили в посольстве.

Minval.az