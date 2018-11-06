6 ноября Министерство образования совместно с Министерством обороны провели в городе Горадиз Физулинского района «Шествие флага», приуроченное ко Дню государственного флага – 9 ноября.

Главная цель проведения мероприятия — пропаганда национальных атрибутов, привитие молодежи чувства патриотизма и национально-духовных ценностей.

В шествии приняли участие замминистра образования Фирудин Гурбанов, глава исполнительной власти Физулинского района Алы Алыев, сотрудники Министерства обороны, военнослужащие, представители интеллигенции, НПО, СМИ, спортсмены, учителя и студенты.

Вначале участники шествия побывали в Центре Гейдара Алиева в городе Горадиз и возложили цветы к памятнику общенационального лидера.

Открывший мероприятие замминистра Фирудин Гурбанов особо отметил, что трехцветный флаг является одним из священных атрибутов Азербайджанской Республики, а также памятью об Азербайджанской Демократической Республике (АДР), со дня образования которой в этом году исполнилось 100 лет.

Фирудин Гурбанов, рассказавший об истории Национального Флага АР, особо отметил важность ежегодно проводимого по инициативе министерства образования «Шествия флага» с точки зрения воспитания молодежи в духе преданности национальным ценностям и уважения к национальным идеалам.

Замминистра отметил, что он верит — наступит день, и государственный флаг Азербайджана под руководством Президента Ильхама Алиева будет поднят на всех землях, находящихся сегодня под оккупацией.

В свою очередь Глава исполнительной власти Физулинского района Алы Алыев отметил, что проведение подобного мероприятия в прифронтовой зоне значительно повысит любовь молодежи к национальному флагу.

Заместитель командующего N-кой воинской части полковник Эльшад Абилов заявил, что они всегда готовы под руководством Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева возвратить флаг Азербайджана на наших оккупированных территориях.

Доктор исторических наук Анар Искендеров отметил, что восстановление трехцветного флага Азербайджана как государственного символа связано с именем общенационального лидера Гейдара Алиева.

Далее солдаты продемонстрировали уровень боевой подготовки, а в исполнении школьников прозвучали песни, посвященные флагу.

Minval.az