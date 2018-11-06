В Лондоне арестована супруга бывшего руководителя Международного банка Азербайджана Джахангира Гаджиева Замира Гаджиева. Об этом информирует ВВС.

55-летняя З. Гаджиева была задержана на прошлой неделе местными правоохранительными органами по просьбе Азербайджана. В данный момент обсуждается вопрос ее экстрадиции в Азербайджан.

Ей предъявлены два обвинения в присвоении средств, и она помещена в следственный изолятор. Судья Эмма Арбутнот заявила, что Замиру Гаджиеву могут выпустить под залог, если она внесет 500 тысяч фунтов стерлингов. Если ее выпустят под залог, она будет должна жить в своем доме в Лондоне, ей запрещено будет покидать город, и ежедневно она будет должна отмечаться в полиции.

Однако государственные прокуроры Великобритании выразили резкий протест против освобождения Замиры Гаджиевой под залог, поэтому она будет содержаться в СИЗО.

Апелляция Замиры Гаджиевой на ее арест будет рассмотрена в пятницу, 9 ноября в Верховном суде Великобритании.

В начале октября она стала первой иностранкой в Британии, источники богатства которой потребовало раскрыть Национальное агентство по борьбе с преступностью.

Гаджиева привлекла внимание правоохранительных органов необъяснимо роскошным образом жизни. Супруга бывшего главы Международного банка Азербайджана приобрела недвижимость на 22 млн фунтов и потратила в одном лишь лондонском универмаге Harrods около 16 млн фунтов на предметы роскоши и прочие вещи.

Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA) на прошлой неделе арестовало ювелирные изделия на сумму более чем 400 тысяч фунтов в рамках расследования источников ее богатства.

Minval.az