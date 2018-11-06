Президент AZAL Джахангир Аскеров 6 ноября встретился c представителями KPMG Azerbaijan – старшими менеджерами Фаридом Бахшиевым и Андреем Ивановым.

Основной темой переговоров стали детали договора Open Skies между Азербайджаном и Европой — компания KPMG по заказу правительства Азербайджана выступает в роли консультанта по данному проекту.

По словам Джахангира Аскерова, существуют мнения, что AZAL опасается последствий подписания соглашения Open Skies с Европой. «Официально заявляю, никаких ограничений по выполнению рейсов в Азербайджан не существуют ни для одной авиакомпании. Скажу больше – иностранным перевозчикам даже предоставляются расширенные коммерческие права свобод воздушного пространства», — сказал Президент AZAL.

В частности, Азербайджан является одной из немногих стран, которая предоставляет иностранным авиакомпаниям пятую (транзит через Баку) и даже максимальную восьмую степень свободы воздушного пространства (право выполнять рейсы внутри страны).

«Хочу еще раз подчеркнуть, что аэропорты Азербайджана открыты для всех авиакомпаний, мы приветствуем всех новых авиаперевозчиков на нашем рынке», — добавил Джахангир Аскеров.

По словам старшего менеджера KPMG Фарида Бахшиева, был проведен обширный анализ международной практики по определению эффекта влияния Open Skies на авиаиндустрию, были подготовлены рекомендации по смягчению возможных последствий осуществления этого проекта, а также дорожная карта.

По его словам, авиакомпания AZAL сегодня имеет большие достижения в области внедрения инноваций, технологий и международных стандартов, а гражданская авиация является одной из ключевых сегментов ненефтяного сектора Азербайджана.

Minval.az