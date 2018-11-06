В Азербайджане задержаны два человека, пытавшиеся получить из Ирана наркотики.

Об этом во вторник говорится в сообщении Государственной пограничной службы.

Пункты технического наблюдения Береговой охраны Госпогранслужбы 4 ноября в 15:25 обнаружили в приграничных водах плавсредство, двигавшееся из Ирана в направлении села Шахагаджы Астаринского района Азербайджана.

Это плавсредство остановилось на короткое время и направилось в сторону Ирана. 5 ноября в 10:10 сторожевой корабль задержал лодку жителей названного села Астаринского района Алибалы Мамедова и Эльзамина Фейруззаде в связи с их подозрительным поведением. В ходе осмотра воды рядом с местом расположения лодки в трех свертках были обнаружены и изъяты наркотические средства общим весом два килограмма 420 граммов.

В связи с происшествием следственным управлением Госпогранслужбы было возбуждено уголовное дело по статьям 318.2, 206.3.2, 234.4.1, 234.4.3 УК Азербайджана.

По факту ведутся оперативно-следственные мероприятия.

Minval.az