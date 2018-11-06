Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал указ о создании Агентства инноваций при министерстве транспорта, связи и высоких технологий.

Указом устанавливается, что Агентство является юридическим лицом публичного права, которое будет поддерживать научные исследования инновационной направленности, поощрять инновационные проекты (в том числе стартапы), финансировать их с помощью грантов, льготных кредитов и инвестиций в уставной капитал (в том числе венчурное финансирование), продвигать инновационную инициативу.

Полномочия учредителя Агентства будет осуществлять Президент Азербайджана: утверждение устава и структуры Агентства; установление размера уставного фонда Агентства; создание исполнительного органа Агентства, определение и досрочное прекращение его полномочий; реорганизация и ликвидация Агентства.

Министерству транспорта, связи и высоких технологий поручено в течение одного месяца представить Президенту Азербайджана предложения по проектам устава и структуры Агентства, а также размеру уставного фонда; в течение двух месяцев представить главе государства предложения по совершенствованию механизмов по указанным во второй части этого указа направлениям деятельности, определенных законодательными актами Азербайджана; принять меры в связи с решением вопросов, вытекающих из создания Агентства.

Кабинету министров поручено в течение трех месяцев подготовить предложения по приведению актов Президента Азербайджана в соответствие с этим указом и представить главе государства; в течение трех месяцев привести нормативно-правовые акты Кабмина в соответствие с этим указом и проинформировать об этом Президента; проконтролировать приведение нормативно-правовых актов центральных органов исполнительной власти в соответствие с этим указом и в течение пяти месяцев проинформировать главу государства об исполнении; обеспечить передачу на баланс Агентства имущества, находящегося на балансе Государственного фонда развития информационных технологий и ООО «Парк высоких технологий», в течение одного месяца с момента государственной регистрации Агентства; ежегодно при подготовке госбюджета предусматривать необходимые средства для обеспечения деятельности Агентства; решить другие вопросы, вытекающие из указа.

Министерству юстиции поручено привести нормативно-правовые акты центральных органов исполнительной власти и акты нормативного характера в соответствие с указом и проинформировать Кабинет министров.

Minval.az