В столице Великобритании Лондоне состоялась презентация нового национального туристического бренда Азербайджана «Take another look».

Как сообщает Report, бренд был представлен Азербайджанским туристическим бюро в рамках Всемирной туристической выставки (WTM) на арене «Excel London». На презентации приняли участие представители ведущих туристических компаний, различных медиа органов.

Исполнительный директор туристического бюро Флориан Сенгстчмид (Florian Sengstschmid) рассказал о важности налаживания новых партнерств. Он коснулся важности совместной работы с мировыми медиа и новыми туристическими компаниями.

После директор бюро по брендам и маркетингу Фидан Алиева представила новый туристический бренд Азербайджана и его лого. Рассказывая о культуре и истории Азербайджана, она отметила, что страна имеет много возможностей: «Наша культура, люди, исторические красоты всегда привлекают людей. Создавая новый бренд, нашей целью было выявить еще одну красоту Азербайджана».

Заместитель главного исполнительного директора туристического бюро Бахруз Аскеров рассказал представителям медиа и туристических компаний о международных соревнованиях в Шеки, Шамахы и других туристических городах Азербайджана, в стране. «Мы также решили в 2018-2019 годах открыть представительства Азербайджанского туристического бюро в Германии, России, ОАЭ, Саудовской Аравии, Индии, Китае, Великобритании, Южной Корее и Франции», — отметил Б.Аскеров.

Отметим, что Всемирная туристическая выставка проводится 5-7 ноября на арене «Excel London».

Minval.az