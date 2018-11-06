Пакистан готов обеспечивать азербайджанскую армию необходимой продукцией оборонной промышленности.

Об этом во вторник на встрече с послом Азербайджана в Пакистане Али Ализаде сказал федеральный министр Пакистана по оборонному производству Зубейда Джалал Хан, говорится в сообщении посольства.

В ходе встречи было выражено удовлетворение сотрудничеством между Азербайджаном и Пакистаном в сфере оборонной промышленности, состоялся обмен мнениями по поводу продолжения реализации совместных проектов в этой сфере, участия в проводимых в обеих странах выставках, обмена опытом, научного сотрудничества, проведения совместных визитов, создания совместных предприятий.

Пакистанский министр отметил, что Пакистан заинтересован в дальнейшем усилении сотрудничества в сфере оборонной промышленности и готов обеспечивать азербайджанскую армию необходимой продукцией оборонной промышленности. Министр обсудил перспективы будущего сотрудничества в оборонной и военно-технической сфере и возможности развития договорно-правовой базы.

Джалал Хан также сказал, что азербайджанская делегация приглашена участвовать в международной оборонной выставке в Пакистане İDEAS 2018, которая пройдет 27-30 ноября, и добавил, что ждет участия делегации в этой выставке.

Minval.az