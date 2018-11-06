Наблюдается уменьшение числа студентов, получающих бесплатное образование в вузах Азербайджана. Для предотвращения этого планируется в 2019 году выделить из госбюджета дополнительные средства.

Об этом во вторник во время выступления на совместном заседании парламентских комитетов сказал министр финансов Самир Шарифов.

По его словам, эти дополнительные средства будут касаться поступающих в вузы в 2019/2020 учебном году.

«Другой вопрос связан с образовательными кредитами. Данный вопрос обсуждается уже на протяжении многих лет. На мой взгляд, стоит под большим вопросом, вернут ли эти кредиты студенты, получающих их. Наши банковские организации не хотят брать на себя этот риск. Несмотря на то, что государство вмешивалось в данный вопрос, сразу нужно признать, что эти кредиты не будут возвращены», — цитирует его Тренд.

Шарифов добавил, что в настоящее время в стране не найден механизм регулирования данного вопроса.

Minval.az