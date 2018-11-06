Средний размер пенсии в Азербайджане в 2019 году превысит 240 манатов, заявил министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев.

«В 2019 году ожидается серьезный рост поступлений в бюджет (Госфонда социальной защиты – ред.), в том числе из госбюджета и за счет увеличения сборов отчислений на соцстрахование. Это позволит достичь уровня пенсий выше 240 манатов», — подчеркнул С.Бабаев на совместном заседании ряда парламентских комитетов, посвященных обсуждению проекта госбюджета на 2019 год, передает «Интерфакс-Азербайджан».

На конец 2018 года среднемесячный размер пенсий в Азербайджане составит 226,8 манат.

Как сообщалось ранее, минимальный размер пенсии в следующем году прогнозируется на уровне 133,6 манат (рост на 14,9% по сравнению с показателем на конец 2018 года).

Прожиточный минимум для пенсионеров на 2019 год заложен в госбюджете в размере 149 манат (рост на 3,5%).

Согласно прогнозам правительства, на конец 2019 года в Азербайджане общее число пенсионеров составит 1 млн. 286,7 тыс. человек, что на 1,2% меньше показателя на конец 2018 года. Из них 746,3 тыс. человек составляют трудовые пенсионеры по возрасту, 401 тыс. – по инвалидности, 139,4 тыс. – в связи с потерей кормильца.

Minval.az