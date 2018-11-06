Азербайджанские эксперты всесторонне изучают санкции США против Ирана, и их возможные последствия на экономику Азербайджана. Об этом в МИД Азербайджана сказали во вторник относительно того, повлияют ли на азербайджанскую экономику вступившие накануне в силу санкции США.

«Иран — близкий сосед Азербайджана, и важный партнер во многих сферах. И в то же время для нас представляют важность многосторонние отношения, существующие между Азербайджаном и США», — цитирует сообщение внешнеполитического ведомства агентство Тренд.

США ввели 5 ноября санкции против более чем 700 юридических и физических лиц, морских и воздушных судов Ирана.

Также Вашингтон ввел санкции в отношении Организации по атомной энергии Ирана. Ограничения также коснулись национальной авиакомпании и Центробанка Исламской Республики.

Minval.az