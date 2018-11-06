5 ноября президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева, находясь в поездке в Агдамском районе, по дороге ознакомились в поселке Хиндарх Агджабединского района с хлопковым участком Эсмер Гусейновой.

Глава Исполнительной власти Агджабединского района Шахин Мамедов и хлопкороб Эсмер Гусейнова проинформировали главу государства и первую леди о работе, проводимой в хозяйстве, пишет «АзерТадж».

Глава государства побеседовал с хлопкоробами.

Президент Ильхам Алиев: Здравствуйте, добрый день.

Хлопкоробы: Добро пожаловать.

Президент Ильхам Алиев: Вы вырастили хороший хлопок. Урожайность должна быть высокой. Посмотрите, какая большая хлопковая коробочка. В 2016 году цена килограмма хлопка составляла 41 гяпик, мы повысили ее до 50 гяпик. А в этом году – до 65 гяпик. Мы делаем это для того, чтобы вы больше зарабатывали.

Хлопкоробы: Большое спасибо. Да хранит Вас Аллах.

Президент Ильхам Алиев: Сейчас хлопководство стремительно развивается. В этом году на сегодняшний день заготовлено 200 тысяч тонн хлопка. В прошлом году в это время данный показатель составлял 160 тысяч тонн, а в нынешнем году — 200 тысяч тонн. Если уборочная кампания продолжится такими темпами, то будет заготовлено примерно 260 тысяч тонн хлопка. В хлопководстве работают 190 тысяч человек, они зарабатывают, улучшают свой семейный бюджет, а также приносят пользу государству.

Хлопкоробы: Конечно, да поможет Вам Аллах. Благодаря Вам мы приходим в семью с высоко поднятой головой.

Президент Ильхам Алиев: Сколько хлопка вы собираете в настоящее время в среднем на человека?

Хлопкоробы: По 110-120 килограммов на человека в день.

Президент Ильхам Алиев: 120 килограммов в день?

Хлопкоробы: Да, господин Президент, в день.

Президент Ильхам Алиев: Если вы собираете по 120 килограммов, значит, какой получается доход?

Глава Исполнительной власти Шахин Мамедов: Более двадцати манатов – 24 маната. Если из одной семьи на поле выходят пять человек, каждый из которых собирает по 100 килограммов, то вечером они приносят домой 100 манатов.

Президент Ильхам Алиев: 100 манатов ежедневно в одну семью?

Хлопкоробы: Да, каждый день.

Президент Ильхам Алиев: Хорошо.

Шахин Мамедов: В прошлом году на это время мы собрали 15 тысяч 783 тонны хлопка. А сегодня довели этот показатель до 20 тысяч тонн. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года мы сдали почти на 5 тысяч тонн больше.

Президент Ильхам Алиев: Посевные площади у вас составляют 10 тысяч гектаров. Если сдали 20 тысяч тонн, значит, уже обеспечили 20 центнеров.

Шахин Мамедов: Мы обеспечили 20,8 центнера.

Президент Ильхам Алиев: Но сбор еще будет продолжаться.

Шахин Мамедов: Да, на сегодняшний день мы сдали больше хлопка, чем за весь сезон прошлого года. В минувшем году мы собрали за сезон 20 тысяч 497 тонн хлопка.

Президент Ильхам Алиев: А какая в целом ожидается урожайность с гектара по району?

Шахин Мамедов: 27-28 центнеров с гектара. В прошлом году она составляла 21,5 центнера.

Президент Ильхам Алиев: 27-28 центнеров, прекрасно, очень хорошо. Есть и техника, вижу. Мы приобрели сотни единиц техники. Здесь, можно сказать, есть работа в течение всего года.

Шахин Мамедов: Да, в течение года – пахота, орошение, боронование, затем посев семян.

Президент Ильхам Алиев: Да, и занятость, и хороший заработок.

Хлопкоробы: Да, господин Президент, мы хорошо зарабатываем.

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