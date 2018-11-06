В ближайшие дни во всех маршрутных автобусах транспортной компании Xaliq Faiqoğlu, принимающих безналичные платежи BakiKart, будет активна услуга бесплатного Wi-Fi, сказали Trend в компании.

Как отметили в компании, в общей сложности, услугой Wi-Fi будут охвачены 164 автобуса, курсирующие по девяти маршрутным линиям.

В настоящее время бесплатные точки Wi-Fi в тестовом режиме запущены в трех автобусах марки Isuzu Citiport, следующих по маршруту №18, №65 и №85. Услуга будет также доступна в автобусах, курсирующих по маршрутным линиям №61, №52, №79, №96, №135 и №199.

Для подключения к точке доступа пользователям необходимо будет пройти авторизацию, указав имя, фамилию, контактный номер и адрес электронной почты.

Minval.az