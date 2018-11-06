Подразделения вооруженных сил Армении, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 25 раз.

Как сообщается на сайте Минобороны, с позиций, расположенных в селах Паравакар Иджеванского и Чинари Бердского районов Армении подверглись обстрелу позиции Азербайджанской Армии в селах Кохнегышлаг Агстафинского и Коханеби Товузского районов.

Позиции Азербайджанской Армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх Тертерского района, Тагыбейли, Баш Карвенд, Юсифджанлы Агдамского района, Гобу Дилагарда, Горган, Кюрдляр Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского и Ходжавендского районов.

Minval.az