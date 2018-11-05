Общественное объединение IDEA, уделяющее особое внимание вопросам охраны зеленых насаждений, воспитанию здорового молодого поколения и росту благосостояния населения, совместно с Общественным молодежным движением «Джаван» и при организационной поддержке исполнительных властей районов города Баку продолжает реализацию проекта «Наш двор» по благоустройству неухоженных дворов. 5 ноября в рамках проекта на проспекте Азадлыг Бинагадинского района был благоустроен двор, охватывающий 3 многоэтажных здания (номер 186, 188 и 194), где проживает 3 тысячи человек.

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева, учредитель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева приняла участие в открытии двора, а также массовой посадке деревьев.

Основная цель проекта «Наш двор» — моделирование экологически чистых и благоустроенных дворов, восстановление зеленых насаждений, формирование здорового образа жизни, создание безопасных и комфортных условий для жителей.

Во дворе площадью 5 тысяч квадратных метров, благоустроенном при поддержке Исполнительной власти Бинагадинского района в рамках проекта «Наш двор», с целью создания благоприятных условий для удобного передвижения людей с ограниченными возможностями здоровья и для развития детей всех возрастных групп установлены специальные сооружения, созданы футбольное поле, шахматная доска и небольшая площадка со спортивными тренажерами. Помимо этого, в соответствии с национальными обычаями и традициями, была построена площадка для разжигания костра во время празднования Новруз. Кроме того, в благоустроенном дворе для любителей йоги выделено специальное место. Основная цель создания подобных площадок – обеспечение здорового образа жизни молодежи, эффективная организация ее досуга, в том числе формирование у них привычки к систематическим занятиям спортом.

С учетом пожеланий и интересов жителей полностью отремонтированы фасады и подъезды многоквартирных зданий. Наряду с восстановлением зеленых насаждений на территории двора, дополнительно высажено около 300 деревьев и кустарников. С целью обеспечения удобства граждан установлены камеры видеонаблюдения, которые подключены к сети автоматизированного Центра управления «Безопасный город» Министерства внутренних дел.

Отметим, что старт проекту «Наш двор» был дан по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, учредителя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой. Двор, сданный в пользование жителей в Бинагадинском районе, является шестым двором, благоустроенным в рамках проекта.

Реализация проекта предусматривается во всех районах Баку. В связи с этим просьба представлять в Общественное объединение IDEA информацию и рекомендации о нуждающихся в благоустройстве дворах нашей столицы.

Minval.az