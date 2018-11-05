Ассоциация банков Азербайджана (АBA) учредила рабочую группу для обсуждения вопросов расширения цифровых платежей в стране, говорится в сообщении Ассоциации.

Меры, необходимые для расширения цифровых платежей, текущая ситуация в этой сфере, предложения и заключения членов Ассоциации, обсуждались на президиуме ABA.

«В ходе заседания была учреждена рабочая группа для обсуждения вопросов, связанных с Государственной программой по расширению в Азербайджане цифровых платежей в 2018-2020 годах. В состав группы вошли представители 7 банков — «Kapital Bank», «Rabitəbank», Международный банк Азербайджана, «Unibank», «Bank Respublika», «Yapı Kredi Bank», и «PASHA Bank»», — отмечается в информации.

Также в рамках заседания были обсуждены вопросы проведения 15-16 ноября III Международного банковского форума и ежегодного мероприятия «Банковские награды 2018».

АВА функционирует с 1990 года, в нее входят 29 банков, три небанковские кредитные организации и один процессинговый центр.

Minval.az