5 ноября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии капитально реконструированной автомобильной дороги Гузанлы-Имамгулубейли-Орта Гарвенд-Хындырыстан в Агдамском районе.

Председатель правления Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Салех Мамедов проинформировал главу государства о проделанной работе.

Эта дорога построена на основании распоряжения, подписанного президентом Ильхамом Алиевым в 2017 году. Автомобильная дорога Гузанлы-Имамгулубейли-Орта Гарвенд-Хындырыстан соединяет 14 населенных пунктов с населением 29 тысяч человек. Ширина проезжей части дороги общей протяженностью 25,3 километра составляет 6 метров. Двухполосная дорога относится к 4-й технической категории. В рамках строительных работ установлены дорожные знаки и указательные щиты, нанесена дорожная разметка, построены 10 автобусных остановок. Реализация данного проекта позволит улучшить грузо- и пассажирские перевозки в населенных пунктах, расположенных вдоль дороги. Реализация проекта, связанного с реконструкцией дороги, соединяющей 14 прифронтовых населенных пунктов в Агдаме, свидетельствует также о том, что социально-экономическое развитие наших сел, расположенных на линии соприкосновения войск, всегда находится в центре внимания государства.

Президент Ильхам Алиев также был проинформирован о реконструированной 5,4-километровой автомобильной дороге Афетли-Гаджитуралы-Гасанханлы.

Было сообщено, что в связи с тем, что дорога долгое время эксплуатировалась без капитального ремонта, это привело к деформации земляного полотна, на проезжей части появились выпуклости и рытвины. В результате проведенной реконструкции эта проблема была полностью устранена. Проезжая часть двухполосной дороги, относящейся к 4-й технической категории, составляет 6 метров. Во время строительных работ были восстановлены водоотводные трубы для отвода вод под дорогой, в необходимых местах установлены новые. Вдоль дороги установлены автобусные остановки, дорожные знаки. Новая дорога позволит удобно и безопасно добраться до пункта назначения около 7 тысячам жителей 5 населенных пунктов.

Глава государства был также проинформирован о работе по реконструкции, проведенной на 18-41-километровом участке автомобильной дороги Тертер-Хиндарх и 23-37-километровом участке автомобильной дороги Агдам-Хиндарх-Агджабеди.

Было сообщено, что из-за продолжительной эксплуатации без проведения ремонта, а также под воздействием природных факторов на асфальтобетонном покрытии 37-километрового участка этих автомобильных дорог появились повреждения, трещины, а в некоторых местах впадины. Автомобильные дороги Тертер-Хиндарх и Агдам-Хиндарх-Агджабеди реконструированы на высоком уровне в соответствии с третьей технической категорией. В связи с тем, что на некоторых участках дорог республиканского значения земляное полотно находится на одном уровне с природным рельефом, на нем появились разрушения и впадины. По этой причине во время реконструкции были выполнены работы по поднятию земляного полотна. Реконструкция 37-километрового участка автомобильных дорог республиканского значения Тертер-Хиндарх и Агдам-Хиндарх-Агджабеди позволит значительно улучшить транспортное сообщение в регионе, сделать более комфортными поездки граждан в направлении Тертера, Хиндарха, Агджабеди, своевременно доставлять выращенную сельскохозяйственную продукцию на рынки.

Было сообщено, что одним из дорожных проектов, реализуемых в регионе, является капитальная реконструкция дороги Гаджибадалли-Периогуллары-Тезекенд в Агджабединском районе. Дорога протяженностью 18 километров соединяется с дорогами республиканского значения Агдам-Хиндарх-Агджабеди и Мингячевир-Бахрамтепе. Восстановление дороги положительно повлияет на социальное благополучие 8-тысячного населения, проживающего в трех населенных пунктах, расположенных вдоль дороги. Согласно проекту, эта дорога усовершенствована с 5-й технической категории до 4-й.

Глава государства разрезал ленту, символизирующую открытие автомобильной дороги Гузанлы-Имамгулубейли-Орта Гарвенд-Хындырыстан.

В заключение было сделано фото на память.

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