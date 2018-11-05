Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о дополнительных мерах по улучшению жилищно-бытовых условий в населенных пунктах Агдамского района, расположенных на линии соприкосновения с армянскими вооруженными формированиями.

Согласно распоряжению, для восстановления 121 частного жилого дома, где проживают 139 семей, с целью улучшения жилищно-бытовых условий гражданского населения в 19 населенных пунктах Агдамского района вблизи линии соприкосновения с армянскими вооруженными формированиями, из резервного фонда Президента Азербайджана, предусмотренного в госбюджете на 2018 год, Исполнительной власти Агдамского района будет выделено три миллиона манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении.

Minval.az