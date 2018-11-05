По поручению Президента Азербайджанской Республики, Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами господина Ильхама Алиева, в рамках модернизации Военно-воздушных сил (ВВС) состоялось открытие Центра управления подразделениями и технического контроля.

Как сообщается на сайте Минобороны, принявшие участие в мероприятии Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав министерства осмотрели пункт боевого управления, узел связи, лабораторию тестирования и ремонта приборов управления, симуляторы, предназначенные для подготовки специалистов по управлению, а также другие служебные и административные помещения.

Министру обороны было доложено, что центр предназначен для управление полетами разных видов военной авиации, а также обеспечения точного и эффективного выполнения боевых задач.

Ознакомившись с условиями, созданными в центре, Министр обороны дал соответствующие указания командованию ВВС.

Minval.az