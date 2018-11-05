6 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове будет облачно. На некоторых территориях ожидаются осадки, скорость северо-западного ветра временами усилится.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов,

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 7-10, днем 13-15 градусов тепла, в Баку ночью ожидается 7-9, днем 13-15 градусов тепла.

Атмосферное давление поднимется с 765 мм до 770 мм ртутного столба, относительная влажность составит 80-90%.

В районах Азербайджана завтра возможны переменные осадки, которые на отдельных территориях примут интенсивный характер, в горных территориях есть вероятность снега. Утром местами будет туман. Скорость западного ветра временами усилится.

Ночью температура воздуха составит 5-10, днем 11-16 градусов тепла, в горах ночью ожидается от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем 3-7 градусов тепла.

МЭПР сделало предупреждение относительно смены погодных условий. Так, вечером 5 ноября и 6 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается временами усиливающийся северо-западный ветер. На отдельных территориях возможны переменные осадки. По сравнению с предыдущими днями, столбики термометров опустятся на 3-5 градусов.

С вечера 5 ноября до утра 7 ноября, начиная с северных и западных районов Азербайджана ожидаются нестабильные погодные условия, переменные осадки. На отдельных территориях осадки могут принять интенсивный характер, в горных территориях возможен снег. Скорость западного ветра местами усилится. Уровень рек может подняться.

Minval.az