«Падение стоимости национальных валют соседних стран и основных торговых партнеров Азербайджана усиливает давление на курс маната».

Об этом заявил министр финансов Самир Шарифов на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса по госбюджету на следующий год.

«Хотя стабилизация цен на нефть может оказать положительное влияние на Азербайджан, нельзя исключать потенциальные негативные последствия экономической нестабильности в регионе на экономику страны. Падение стоимости национальных валют соседних стран и основных торговых партнеров, с одной стороны, актуализирует вопрос сокращения экспортных возможностей отечественных производителей, а с другой стороны , — риск роста импорта в страну», — сказал он (цитата по Репорт).

По словам министра, предотвращение влияния внешних макроэкономических угроз на экономику страны станет одной из основных целей монетарной и фискальной политики на 2019 год.

Minval.az