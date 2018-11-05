Начавшийся 3 ноября в Гёйчае традиционный фестиваль граната привлек в этот район из Баку и других регионов страны, а также из-за рубежа тысячи гостей. Нынешний, 13-й по счету фестиваль стал беспрецедентным не только по количеству гостей и участников, но и по красочности.

В этом году фестивалю граната уделили большое внимание и российские СМИ, многие из них опубликовали статьи о празднике. Благодаря традиционному фестивалю граната в Гёйчае приток туристов в Азербайджан из России и других зарубежных стран в этот период года растет. В то же время фестиваль расширяет возможности экспорта из Азербайджана за рубеж гранатового сока и других продуктов из граната.

Следует отметить, что традиция проводить фестиваль граната в Гёйчае возникла 13 лет назад по инициативе российского миллиардера Фархада Ахмедова. Исполнительная власть района и Министерство культуры поддержали данную инициативу. С тех пор каждый год в начале ноября в Гёйчае проводится фестиваль граната.

Фестиваль стартовал на улице Наримана Нариманова, перед Детской музыкальной школой имени профессора Арифа Мамедова в 11:00. Гостей встретили торжественно, под национальную музыку. Главный герой праздника — Принц Гранат приветствовал гостей, а девушки в национальной одежде раздали им гранатовый сок местных производителей.

Среди гостей были миллиардер Фархад Ахмедов, депутаты Милли Меджлиса Сабир Гаджиев и Эльман Насиров, художник Фархад Халилов, ректор Бакинской музыкальной академии Фархад Бадалбейли, послы Швеции, Израиля, Пакистана, Молдовы, Норвегии, Японии, Чехии и Индии в Баку, а также экс-посол России в Азербайджане Василий Истратов, представители зарубежных стран и политического руководства.

Выступивший на официальном открытии фестиваля глава местной Исполнительной власти Мехди Салимзаде поздравил собравшихся, сказав, что праздник этот также служит пропаганде Азербайджана в мире. Благодаря празднику граната, широко освещаемому местными и зарубежными СМИ, наша страна ежегодно привлекает все больше туристов.

После официального открытия фестиваля состоялся праздничный концерт. Известные ханенде, певцы, в том числе Адалят Шукюров, Мири Юсиф, Айгюн Кязимова, группа «Анвар», тарист Шахрияр Иманов и другие исполнили национальные песни и танцы.

Одним из запоминающихся эпизодов фестиваля стало захватывающее конное шествие, которое собравшиеся встретили бурными аплодисментами.

Но, конечно же, самой интересной и важной частью фестиваля стала выставка различных сортов граната, выращенного в селах Гёйчайского района, приготовленные из граната сок, варенье и другие продукты.

Гостям фестиваля были представлены стенды с продукцией гёйчайских сельчан, а также такие образцы нашей национальной кухни, как плов, хлеб из тендира, лаваш, кята и различные сладости.

Далее состоялись развлекательные соревнования и конкурсы. Впервые в этом году был представлен Детский развлекательный центр, украшенный символами граната.

Гости фестиваля ознакомились со стендом ЗАО «АзНар». Здесь была представлена органическая продукция компании, которую гости с удовольствием продегустировали.

Одним из интересных моментов фестиваля стал показ мод. Модельер Айнур Талыбова продемонстрировала свои коллекции İnci Collection, Natavan Collection и Libas Couture.

Затем местные и иностранные гости направились в ЗАО «АзНар». Там также было празднично, гостей приветствовали девушки в национальной одежде и музыканты. Фархад Ахмедов проинформировал иностранных послов и других гостей об истории «АзНар» и его деятельности. Было отмечено, что экологически чистый гранатовой сок и другие продукты, производимые предприятием, экспортируются во многие страны мира и имеют стабильных покупателей.

После знакомства с компанией состоялось открытие нового винного завода ЗАО «АзНар». Гости ознакомились с этим заводом, оснащенным современной технологией. На заводе гостям подарили вино свежего розлива.

По завершении церемонии открытия гости фестиваля посадили деревья на территории ЗАО «АзНар». Каждый из гостей посадил по гранатовому дереву и повесил на них свою памятную именную табличку.

Первый день фестиваля продолжился банкетом, на котором гостям предлагались национальные блюда.

Вечером же состоялась концертная программа для местных жителей и гостей, которая завершилась фейерверком.

Многие туристические компании организовали скидочные тур-акции из Баку в Гёйчай. В результате на фестивале был огромный наплыв гостей. Приехав в Гёйчай, туристы ознакомились с достопримечательностями района, приняли участие в праздничных мероприятиях.

4 ноября фестиваль продолжился спортивными соревнованиями. На реконструированном за счет выделенных Фархадом Ахмедовым средств городском стадионе состоялся товарищеский матч между футбольной командой «AzNar» и командой «Кешля» (в прошлом «Интер»). При заполненных трибунах стадиона матч завершился со счетом 2:0 в пользу хозяев поля. Директор ЗАО «АзНар» Теймур Ахмедов вручил команде-победительнице 10 тысяч манатов, а также традиционный кубок «Nar» и 5 тысяч манатов команде «Кешля».

Отметим, что в голосовании премии National Geographic Traveler Awards 2018 (NGT Awards 2018) по вопросу туристических маршрутов и отдыха из России в СНГ и ближнее зарубежье Азербайджан опередил Францию, Армению и Южную Корею. Традиционный фестиваль граната в Гёйчае входит в первую тройку среди этногастрономических праздников и фестивалей.

В Гёйчае, где ежегодно, в среднем, выращивается 45-50 тысяч тонн гранатов, в настоящее время имеется 3740 гектаров гранатовых садов. В садах, главным образом, выращиваются такие сорта граната как « Гюлойша», «Велес», «Шенди», «Ширин», «Бала Мюрсал». Больше половины производимого граната поставляется на зарубежные рынки, в частности, в Россию, Украину и Грузию.

Minval.az