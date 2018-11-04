Служба государственной безопасности Азербайджана обезвредила двух религиозных экстремистов, сообщает ведомство в воскресенье.

Согласно сообщению, в СГБ поступила информация о том, что Фамиль Фазиль оглу Алекперов и Рустам Рафаэль оглу Рзаев приобрели оружие и взрывчатые вещества и планировали провести теракт на территории страны. После подтверждения достоверности информации СГБ провела неотложные меры.

В результате проведенной сегодня в Гяндже операции, Рзаев и Алекперов были задержаны в автомобиле, которым управлял Алекперов. Однако, указанные лица оказали сопротивление и открыли огонь по сотрудникам СГБ. В результате ответных мер со стороны особой оперативной группы СГБ, Алекперов и Рзаев были уничтожены.

С места происшествия были изъяты один автомат Калашникова, патроны к нему, одна ручная граната “F1”, во время осмотра автомобиля Алекперова были обнаружены три 200-граммовые тротиловые шашки и три электронных детонатора, которые были взяты в качестве доказательства.

По факту возбуждено уголовное дело, продолжаются оперативно-следственные меры.

Minval.az