Популярный российский блогер и фотограф Илья Варламов рассказал, как ему удалось все же попасть в Баку.

Как сообщал ранее Minval.az, блогера не пустили в Азербайджан без объяснения причин в 2 ноября, однако уже в ночь на воскресенье, 4 ноября, Варламов сообщил в своем сториз в Инстаграме, что находится в Баку.

«После того, как меня депортировали из Баку, я улетел в Стамбул — это был единственный удобный рейс, чтобы скорее покинуть Азербайджан и не ночевать в зале для депортированных. Стамбул как всегда прекрасен — солнце, соленый морской ветер, запах турецкого кофе из каждой второй двери и ленивые коты. От суеты на паром, в азиатскую часть, там меньше туристов, больше жизни — настоящий искренний Стамбул.

На вечер у меня уже был куплен билет в Грозный. Из-за праздников в Стамбуле небывалый наплыв туристов, и улететь куда-то очень сложно. Прямых билетов вообще нет. Грозный оказался чуть ли не единственным удобным городом для пересадки. Я уже забронировал себе номер в одной из высоток Грозный-сити и представлял, как буду в воскресенье гулять по проспекту Путина.

Но планам опять было не суждено сбыться.

Звонок. На телефоне определяется незнакомый азербайджанский номер… Мужчина представляется сотрудником пограничной службы. Приносит извинения за вчерашний инцидент, говорит, что произошла ошибка и что ко мне нет никаких претензий.

— Вчера сотрудники приняли неверное решение. Мы готовы возместить все ваши расходы, пожалуйста, возвращайтесь, мы купим вам билет.

Позже мне звонит еще несколько человек, все извиняются за депортацию, покупают билеты, а я сдаю свой билет в Грозный. Четвертый раз за короткую поездку меняются все планы.

В Баку меня ждут у выхода из самолета. Молоденькая девушка в форме пограничника вручает мне огромный букет. Впервые в жизни мне кто-то дарит цветы, приятно.

Контроль на этот раз прохожу моментально.

Со второй попытки я в Баку.

Планы: пити в горшочках, шашлык в диафрагме, бараньи ребра в печи тандыр, садж и так далее», — написал Варламов в своем блоге.

Minval.az